Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın Dalaman İlçesi Altıntas Mahallesinde kanalizasyon sorununun çözüme kavuşturulacağına dair verdiği söz üzerine bölgede 2 bin 250 metrelik kanalizasyon hat çalışması başladı.

2 bin 250 metre kanalizasyon yapılacak

MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Dalaman İlçesi Altıntas Mahallesi Şehit Turgut Yılmaz Caddesi 1 ve 3. Sokakları kapsayan kanalizasyon hattı ile bölgedeki fosseptik uygulamasına son verilecek. MUSKİ’nin öz kaynaklarıyla yapımına başlanan çalışmalar kapsamında bölgeye 2 bin 250 metre kanalizasyon hattı ve abone bağlantıları gerçekleştirilecek. Toplam 280 hanenin yararlanması beklenile kanalizasyon projesi ile Mahallenin önemli bir sorunu ortadan kalkacak.

Mahalle sakini Resul Kaya 30 senedir Altıntas Mahallesinde oturduğunu ve bu sorunun çözülemediğini vurgularken, “En büyük problemimiz altyapıydı. Ben bu mahallenin ilk ev yaptıran, ilk temeli yaptıran insanıyım. 30 senedir burada oturuyorum. Gelip gidenlerin hiçbiri buraya çözüm bulamadılar. Kot tutmuyor dediler. Yani çok aşağıda kalıyor dediler, olmaz dediler. Ben bunun bile yapılacağını hiç tahmin etmiyordum. Allah razı olsun, görüldüğü gibi şuan yapılıyor. Yani mahallemiz için süper bir şey oldu. Başkanımdan da Allah razı olsun, yapacağız dediler yaptılar. Emeğe geçenlerin çalışanlarda dahil Allah bin kere razı olsun sağ olsunlar. Beklediğimiz buydu, başka da bir şey diyecek bir söz bulamıyorum” dedi.

Kaynak suyu karıştığı için fosseptiklerin dolduğunu çok sık çektirmek zorunda kaldıklarını söyleyen bir başka mahalle sakini Davut Aydın ise “Bütün mahallenin bir gerçek bir sorunuydu bu sorun. Şimdi kışın yağmurlar yağıyor. Kaynak suları yükseldiği için kanalizasyon doluyor. Vidanjörü çağırıyoruz 1 hafta sonra tekrar doluyor yani affedersin lağımın içinde kaldık mahalleli olarak. Büyükşehir Belediye bütün Ahmet Aras’a ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kurum müdürlerimize hepsine teşekkür ediyorum bu hizmetleri için. Öncelik verdikleri için hepsine, bu çalışmada emeğe geçen şeflerimize, müdürlerimize teşekkür ediyorum. Bizim mahallemizin güzel bir hizmet oldu. Biz mahalleler olarak bu hizmetten çok memnunuz.

Muhtar Sazaklığlu, “Vatandaşlarımız çok memnun”

Altıntas Mahalle muhtarı Özgür Sazaklıoğlu ise “40 senedir bu mahalledeyim. Uzun yıllardan beri kanalizasyon sorumuz vardı. Bir ihtiyaçtı burası için. Uzun dönemden beri burası hep fosseptik kullanıyordu. Fosseptikler artık hemen dolmaya başlıyordu. Toprağa su kaçıyordu. Biraz daha kötü durumdaydı. Bu sene Ahmet Başkanımızın sözünü aldık. Burayla başladık. Buradaki sorun artık bir şekilde giderilecek. İster istemez kokular oluşuyordu. İşte fosseptiğin dışarıya taşması, bahçelere gitmesi gibi. O nedenle bu yatırım sağlık açısından da önemli. Bu nedenle vatandaşlarımız çok memnun” dedi.