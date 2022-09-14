Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman ilçesinde başlattığı 32 Milyon TL’lik alt ve üst yapı yatırımına devam ediyor. Çalışmalarda bazı bölgelerde altyapı imalatları tamamlanırken yol ve kaldırım yapımına başlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman ilçesinde başlattığı 32 Milyon TL’lik alt ve üst yapı yatırımına devam ediyor. Çalışmalarda bazı bölgelerde altyapı imalatları tamamlanırken yol ve kaldırım yapımına başlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Dalaman’da başlatılan Turgutreis, Mimar Sinan, Seyfettin İnce, Cengiz Topel ve diğer bazı sokaklarda devam eden 32 Milyon TL’lik altyapı, yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Dalaman’da başlatılan alt ve üst yapı çalışmalarında Turgutreis Caddesinde 760 metre uzunluğundaki yağmur suyu alt yapı çalışması tamamlandı. Altyapı çalışmasının ardından cadde üzerinde yol çalışması başlatılırken asfaltın ilk katı döküldü ve kısa sürede ikinci katın da dökülmesi planlanıyor. Aynı caddede yağmur suyu ızgara bağlantıları, içme suyu ve iletişim abone bağlantı borularının imalatları da tamamlandı.

Projede ayrıca Cengiz Topel ve Mimar Sinan Caddelerinde yağmur suyu altyapı imalatları ile dolgu çalışmaları tamamlanırken, önümüzdeki günlerde Cengiz Topel Caddesinde 320, Mimar Sinan Caddesinde ise 340 metrelik parke çalışmalarına başlanacak.

Çalışmalarda Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Turgutreis Caddesi’nde 1100 metre, Seyfettin İnce Caddesi’nde 1900 metre, 14. Sokakta 370 metre, Mimar Sinan Caddesi’nde 340 metre, Cengiz Topel Caddesi’nde 320 metre olmak üzere 4 bin 30 metre yol çalışması gerçekleştirilecek.