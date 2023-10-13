Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde alt ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler ilçelerde sıcak asfalt ve parke kaplama çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Alemdar Caddesine 2 bin 750 metre sıcak asfalt yapacak

Ekipler çalışmalar kapsamında Dalaman ilçesi Alemdar Caddesi ve muhtelif mahallelerde önümüzdeki günlerde yol, alt yapı ve üst yapı çalışması başlatacak. Büyükşehir Belediyesi ekipler Alemdar Caddesi üzerinde trimer kazısı, ptm serimi gerçekleştirdikten sonra 2 bin 750 metre sıcak asfalt çalışması gerçekleştirecek. Cadde üzerinde sıcak asfalt çalışması tamamlanmasının ardından kavşak çalışması başlıyor.

10 İlçede 193 km yol yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı yol yapım programı dâhilinde 160 Milyon TL’lik yatırımla 10 ilçede toplam 40 mahallede başlattığı 207 km’lik yol çalışmasını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas, Fethiye, Yatağan, Kavaklıdere, Ortaca, Datça ve Seydikemer İlçelerinde sathi kaplama çalışmalarında bu güne kadar 193 km yol çalışması tamamlandı.