Aydın’ın Efeler ilçesi Dalama Mahallesi’ndeki ek hizmet bürosunda çiftçilere Pazar günleri hizmet veriliyor.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Efeler Ziraat Odası Başkanlığı’nın birlikte Pazar günleri hizmet verdiği Dalama Ek Hizmet Bürosu faaliyetlerine devam ediyor. Aydın Tarım Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş ve Efeler İlçe Müdürü Mehmet Esen Dalamadaki Ek Hizmet bürosunu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Büroda Dalama ve çevresinde yer alan mahallelerdeki üreticilerin ÇKS müracaatları alınıyor, ayrıca ÇKS belgesi, hayvan listesi, hayvan pasaportu gibi belge talepleri de karşılanıyor.