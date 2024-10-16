Aydın’da Yenipazar-Dalama Sulaması Yenileme çalışmalarında yüzde 76 fiziki gerçekleşme sağlanırken, çalışmaların tamamlanmasının ardından sulama kanalı 22 bin dekar araziye can suyu olacak.

Aydın’da çiftçiler için önemli olan sulama kanallarında yenileme çalışmaları devam ediyor. Önemli tarım kentlerinde olan Aydın’da sulama tesislerine yönelik çalışmalar da aralıksız devam ederken, Yenipazar - Dalama Sulaması Yenileme çalışmaları bölge üreticisine umut oluyor. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte sulama kanalı, bölgede bulunan 22 bin dekar araziye can suyu olacak. Çalışmaların hız kesmeden devam ettiği su kanalı ile ayrıca bölgedeki ürün deseninin de genişlemesi beklenirken, çalışmalarda yüzde 76 fiziki gerçekleşme sağlandı. 170 bin metre yapılacak olan kanalet yenileme çalışmasının 103 bin metresi tamamlanırken, imalat ve montaj çalışmaları da devam ediyor.