Bilecik’in İstasyon Mahallesi’nin ortasından geçen Dalakdere’de temizlik çalışması gerçekleştirilerek, kötü görüntü veren atıklar toplandı ve tazyikli su ile yıkandı.

Bilecik’in İstasyon Mahallesi’nin ortasından geçen Dalakdere’de temizlik çalışması gerçekleştirilerek, kötü görüntü veren atıklar toplandı ve tazyikli su ile yıkandı.

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlileri tarafından İstasyon Mahallesi’ndeki Dalakdere’de temizlik çalışması gerçekleştirildi. Dere çevresi ve içindeki otlar temizlendi.

Kanal boyu çevresinde oturan vatandaşların ve mahalle sakinlerinin, herhangi bir sel ve aşırı yağışta mağduriyet yaşamamaları için gerçekleştirilen çalışma mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.