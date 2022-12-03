Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından İstasyon Mahallesi’ndeki Dalakdere’de temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından İstasyon Mahallesi’ndeki Dalakdere’de temizlik çalışması gerçekleştirildi.

İstasyon Mahallesi’nin ortasından geçen Dalakdere’de temizlik çalışması gerçekleştirilip kötü görüntü veren atıklar toplanarak tazyikli su ile yıkandı. Dere içindeki otların da temizlendiği çalışmalarda dere kenarında da gerekli temizlik çalışmaları yerine getirildi. Kanal boyu çevresinde oturan vatandaşların ve mahalle sakinlerinin, herhangi bir sel ve aşırı yağışta mağduriyet yaşamamaları için gerçekleştirilen çalışma mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. İl genelindeki temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, derenin belirli aralıklarla yıkamaya devam edecekleri bilgisini verdi.