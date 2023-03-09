Büro Memur-Sen Erzurum Şube Başkan Yardımcısı Mustafa Dal; EYT, Sözleşmelilere kadro, 3600 Ek gösterge Düzenlemesi ve Prim Borçlarının yapılandırılması sebebiyle tarihinin en yoğun günlerini yaşayan SGK personeline sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Büro Memur-Sen her zaman milletiyle birlikte, haklının yanında, haksızlığın karşısında olduğunu dile getiren Dal, “Milli ve manevi değerlere bağlı, çözümden yana bir sivil toplum örgütüdür. Temsil ettiği kitlenin sözcüsü sıfatıyla paydaşları ile görüşerek çözüm üretmekte, alanlara inip haklının gür sesi olmaktadır.Uzun süredir ülke gündeminde yer bulan ve çalışma hayatında 2 milyon 250 bin kişiyi ilgilendiren EYT olarak bildiğimiz, Emeklilkte Yaşa Takılan çalışanların bu sorunu reformist bir yaklaşımla çözüme ulaşmıştır” dedi.

“SGK Personelini Temsilen Genel Yetkili Sendika Büro Memur-Sen olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a SGK personelinin talep ve sorunlarının karşılanması adına çağrıda bulunuyoruz” diyen Mustafa Dal açıklamasını şöyle sürdürdü;

“EYT, Sözleşmelilere Kadro, 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ve Prim Borçlarının Yapılandırılması sebebiyle tarihinin en yoğun günlerini yaşayan SGK personeli, gecesini gündüzüne katarak mesai harcamakta, yoğun iş yükünün hakkını teslim etmekte ancak alın terinin karşılığını alamamaktadır.

EYT düzenlemesi ile yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiye en düşük 5 bin 500 TL tutarında maaş bağlanacaktır. Hal böyle iken sayıları yaklaşık 30 bini bulan ve bu sistemin uygulayıcıları olan SGK Personelinin, 666 sayılı KHK ile ellerinden alınan özlük haklarının geri verilmesinin ciddi bir maliyetinin olmayacağı aşikardır

Bugün burada çağrıda bulunarak; verilen emeğin, dökülen alın terinin ve SGK personelinin hakkının verilmesi için yüksek sesle çağrıda bulunuyoruz. Sosyal Güvenlik Tazminatı’nın verilmesini, Ek Ödeme Oranlarının artırılmasını, Uzmanlık Kadrosunun getirilmesi gibi taleplerimizin bir an önce gerçekleştirilmesini istiyoruz. Bu saydığımız taleplerimiz Yurt içi ve yurt dışındaki vatandaşlarımızla birlikte sığınmacı ve vatansız statüsünde olan yaklaşık 100 milyon kişiye hizmet veren SGK çalışanlarının en doğal hakkıdır, bir an önce tanzim edilmelidir.

Alın terimizin ve emeğimizin karşılığını istiyoruz. Ağır iş yükü altında ezilen ve alın terinin karşılığını alamayan Sosyal Güvenlik Kurumu personeli adına teyakkuz halindeyiz. SGK personelini ezdirmeyeceğiz, Hakları teslim edilene kadar mücadeleye devam edeceğiz.”