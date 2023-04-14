Ortaca Belediyesi’nin iktisadi işletmesi Dal-Bel şirketi bünyesinde yeni işe başlayacak personel için iş güvenliği eğitimleri başladı.

Ortaca Belediyesi’nin günübirlik turizm tesislerinde görevlendirilmesi beklenen ve alımları yapılan personel için eğitim programı düzenlendi. Belediye Dal-Bel şirketi bünyesindeki işletmelerde işe başlayacak personellere iş güvenliği uzmanları tarafından Dalyan’daki salonda eğitim verildi.

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Eğitimlerini tamamlayan personel 15 Nisan tarihi itibari ile belirlenen işletmelerde işbaşı yapmaları bekleniyor.