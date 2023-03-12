Uzmanlar federasyonu Erzurum İl Başkanı Nesip Dal, 12 Mart Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü nedeniyle bir açıklama yaptı.

Dal açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin ve bölgemizin düşman işgalinden kurtuluşu olan bu günler aynı zamanda acının, kederin ve hüznün uzun süre yaşandığı, gözyaşının dinmedigi zamanlardır.

Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıldönümü Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıldönümü

Bu zor günlere rağmen, Anadolu insanının ruhu, gururunu, , din, vatan, millet ve bayrak sevgisini ve kahramanlıklarını göstermesi bakımından da önemlidir. Tarihe düşülen en önemli not niteligindedir. O dönemin imkansızlığı ve yokluklarına rağmen Erzurum, kurtuluş mücadelesini dadaşa yakışan bir secaat ve zaferle noktalamıştır.”