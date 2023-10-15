Dorlion Arama ve Kurtarma (DAK) üyeleri tarafından ortaokul öğrencilerine ve öğretmenlere Afet Farkındalık Eğitimi verildi.

Dorlion Arama ve Kurtarma ekiplerince, 13 Ekim Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1989 yılı onaylı "Afet Risklerinin Azaltılması Günü" olması nedeniyle Eskişehir Namık Kemal Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlere Afet Farkındalık Eğitimi verildi. DAK üyelerince çocuklara güvenli yaşam kültürü oluşturmasına katkıda bulunuldu.

Verilen eğitimlerde dernek üyelerince öğrencilere güvenli yaşam şöyle anlatıldı:

“Güvenli Yaşam, her türlü tehlikeye karşı bilgili ve hazırlıklı olmakla mümkündür. Bunun için, çevremizde oluşabilecek afet riskleri hakkında bilgi sahibi olmalı, yeni yerleşim alanlarını afet riski taşıyan bölgeler dışında kurmalı, tehlike kaynaklarına yakın bir yerde yaşıyorsak ve çalışıyorsak binamızın bu duruma uygun güvenlik seviyesinde inşa edildiğinden emin olmalı, afet ve acil durumlara karşı bir ‘Aile Afet Planı’ hazırlamalı, Tüm aile bireylerimizin veya işyeri çalışanlarımızın afet ve acil durumlardaki temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir ‘Afet ve Acil Durum Çantası’ hazırlamalı, yaşam alanlarımız için ‘Zorunlu Deprem Sigortası’ ve gerekli diğer sigortaları yaptırmalı, tüm aile üyelerinin ve çalışanların acil durum telefon numaralarını ve bu numaraların nasıl aranması gerektiğini bildiğinden emin olmalı, afete hazırlık eğitimlerinin yanı sıra tamamlayıcı bilgileri içeren ilkyardım, yangın gibi eğitimleri almalı, afet ve acil durumlar sırasındaki doğru davranış şekillerini öğrenmeli ve çocuklarımıza öğretmeliyiz.”

Çocuklar teorik eğitimin ardından çadır kurmanın tekniklerini öğrendi.