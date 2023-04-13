Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı sonrası İş Kurumu Aydın İl Müdürlüğü’nün sekretaryasının basın mensuplarına karşı olan tavrı şaşırttı. Toplantıda kurul üyelerine ve basın mensuplarına açıklanan verilerin yer aldığı metnin basından gizlenmesi hem basının hem de kurul üyelerinin tepkisini çekti.

Aydın’ın, işgücü istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla düzenlenen Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Efeler Kaymakamlığı toplantı salonunda Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleştirildi.

"Dakikalar önce açıklanan bilgiler verilmedi"

Toplantı sonrasında İş Kurumu İl Müdürlüğü sekretaryasının toplantıyı takip eden basın mensuplarının kendilerinden İş Kurumu Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi’nin dakikalar önce açıkladığı verileri istediğinde takındığı tavrı şaşırttı. İl Müdürü Terzi’nin açıkladığı bilgilerin yer aldığı metni basın mensupları ile paylaşmayan sekretaryanın bu tavrı diğer kurum yetkililerinin de dikkatinden kaçmadı.