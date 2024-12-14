DÜZCE(İHA) – İç İşleri Bakanlığı tarafından desteklenen AFAD Akreditasyon için Kapasite Artırımı projesi kapsamında, Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE) tarafından temin edilen arama kurtarma ekipmanlarının tanıtımı yapıldı.

Düzce Valiliği koordinasyonunda sunularak İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen AFAD Akreditasyon için Kapasite Artırımı projesi dahilinde DAKE tarafından temin edilen arama kurtarma ekipmanlarının tanıtım töreni Vali Selçuk Aslan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Aslan, “Türkçe birçok afeti gebe olan bir coğrafya. Afetlere karşı insanlarımızı eğitmemizde elzem. Valiliğimizin koordinasyonunda tüm il müdürlüklerimizin destekleriyle yürüttüğümüz Düzce’de arama kurtarma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve topluluklarının kapasitelerinin geliştirilmesi projesinde yürürlüğe koyduk. 2024 yılı içerisinde 14 tane sivil toplum kuruluşu ve topluluğu afetlere karşı hazırlık eğitiminden geçerdik. Şu ana kadar eğitimden geçen insan kaynağımız 600’e yaklaştı ve eğitimlerimiz devam etmektedir. Bu kapsamda kapasitenin geliştirilmesinde eğitimin yanında maddi malzeme konusunda da destekler sunmaya çalışıyoruz. Bugün DAKE derneğimize malzeme teslimini gerçekleştiriyoruz. Düzce olarak afetleri tanıyoruz afetlerin acısını yüreğimizde taşıyoruz. Ama buradan edindiğimiz tecrübelerle afetlere gerek kentimizi hazırlıyoruz gerekirse insanımızı mental anlamda afetlere hazır tutmaya çalışıyorum” dedi.