Dünyanın en zorlu motor sporları mücadelelerinden olan Dakar Rallisi’nde 48 saat süren ikinci etabı, motosiklet kategorisinde Red Bull KTM takımından Daniel Sanders 11:12:13’lik derecesiyle kazandı. Otomobil kategorisindeyse Dacia Sandriders takımıyla mücadele eden Red Bull pilotları Nasser Al-Attiyah ve Edouard Boulanger 15:51:44 dereceleriyle podyum başarısı elde etti.

Suudi Arabistan’da düzenlenen 47. Dakar Rallisi, üçüncü günü geride bıraktı. Bişa kentinde Pazar ve Pazartesi boyunca 48 saat süren yarışların motosiklet kategorisinde Red Bull KTM takımından Daniel Sanders, 11:12:13’lik derecesiyle liderliğini sürdürdü.

Otomobil kategorisindeyse Dacia Sandriders takımıyla mücadele eden Red Bull pilotları Nasser Al-Attiyah ve Edouard Boulanger 15:51:44 dereceleriyle 3. olarak 2. etapta podyum başarısı elde etti.

Bu yıl Dakar Rallisi’nde 5. kez şampiyonluk hedefiyle ilerleyen Red Bull pilotu Carlos Sainz ise 947 kilometre süren 48 saatlik Bişa etabında yaptığı kazayla takla atarak 2. etabı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Dakar Rallisi’nin üçüncü etabı, 7 Ocak Salı günü Al Hanekiyah’da gerçekleşecek. Dakar 2025 Rallisi 17 Ocak Cuma günü, Suudi Arabistan’ın Shubaytah kentinde son bulacak.

Ekipler, 48 saatlik etapta takım arkadaşlarından ve takımın mekanikerlerinden servis desteği almadılar, 48 saat boyunca yaşadıkları tüm sorunları kendileri halletmeye çalıştılar.