Eskişehir’de deprem haftası çerçevesinde vatandaşları bilgilendirmek üzere Dorlion Arama Kurtarma Derneği (DAK) ekibi tarafından stant açıldı.

Eskişehir’de 1-7 Mart arası deprem haftasında vatandaşları bilinçlendirmek ve farkındalığı arttırmak için Dorlion Arama Kurtarma Derneği (DAK) ekibi stant kurdu. Deprem haftası boyunca açık kalacak stantta Eskişehirli vatandaşlara deprem anında, öncesinde ve sonrasında neler yapmaları gerektiği anlatılıyor. Dorlion Arama Kurtarma Derneği (DAK) başkanı Abdullah Aydıngör, Kahramanmaraş depreminden sonra standın daha fazla ilgi gördüğünü söyledi. Vatandaşların bilinçlenmesi ve depreme hazır olması gerektiğini ifade eden Aydıngör, “Bu standı 1-7 Mart arası deprem haftası için açtık. Yaklaşık 5 senedir burada bu standı her yıl yapıyoruz. İnsanlara bilgi vermeye çalışıyoruz. Deprem anında, öncesinde ve sonrasında neler yapılması gerektiğini anlatıyoruz. Kahramanmaraş depreminden sonra bu stant daha önemli bir hale geldi. Depremden sonra daha fazla ilgi görmeye başladık. Maalesef bizde balık hafızası var, ancak böyle afetler olduğu zaman bizler hatırlanıyoruz. Bunu her yerde söylüyoruz, hazır olmak gerekiyor. Bunun için de vatandaşların öncelikle kendilerinden ve ailelerinden başlaması gerekiyor. Aslında deprem haftasının her yıl hatırlanması gerekiyor” dedi.

Vatandaşlar ilk olarak binalarının sağlamlığını kontrol etmeleri gerektiğini belirten Aydıngör, ailelerin bütün senaryolara göre plan yapması gerektiğine dikkat çekti.

Eskişehirlilere deprem anında, öncesinde ve sonrasında neler yapmaları gerektiğini dile getiren Dorlion Arama Kurtarma Derneği (DAK) başkanı Abdullah Aydıngör şunları söyledi:

“Vatandaşlar öncelikle binalarının sağlam olup olmadığını bilmeli. Sonrasında yaşanabilecek senaryolar düşünülerek bir hazırlık yapılmalı. Aile içerisinde bir plan yapılmalı çünkü herkes aynı anda evde olamayabilir. Deprem olduktan sonra ne yapılması gerektiğine dair bütün bu planların yapılması gerekiyor. Deprem sırasında neler yapılacağının da planlaması yapılmalıdır. Hayat üçgeni dediğimiz boşlukların bulunması lazım. Deprem sırasında evde üzerimize düşebilecek evimizde eşyaların belirlenerek bir tehlike alanı yapılması ve onlara göre bir önlem alınması lazım. Aynı zamanda bütün bunların tatbikatı yapılmalı. Deprem sonrasında ise binamız yıkılmadıysa içerisine ihtiyaçlarımızı koyduğumuz afet çantalarımızı alarak tahliye olmamız gerekiyor. Tabii evden çıkarken gazı, elektriği ve suyu kapatmayı unutmamak lazım. Bunların hepsini planlayarak evdekilerle bir iş bölümü yapılmalı. Binadan tahliye olduktan sonra toplanma bölgelerine gidilmeli. E-Devlet’e girdiğiniz zaman görebilirsiniz, herkesin adresine göre planlanmış olan yerler var. Toplanma bölgelerine ulaşıldıktan sonra ise yetkililer gelene kadar beklemek gerekiyor. Afet çantalarının 72 saat kadar ihtiyacınızı karşılayacak şekilde hazırlanmasına dikkat edilmelidir.”