Dorlion Arama Kurtarma (DAK) Derneği’nin yeni başkanı Mehmet Hakan Döner, yönetim kurulu tarafından düzenlenen kahvaltı organizasyonunda dernek üyeleriyle buluştu.

Dorlion Arama Kurtarma Derneği, Eskişehir’de 10 yıldır arama ve kurtarma faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda 7 Aralık’ta yapılan Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu’nda Mehmet Hakan Döner, tek listeyle başkan seçilmişti. Seçim sonrası Döner, DAK Derneği üyeleriyle kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi. Başkan Döner’den DAK’ın gelecekteki çalışmalarına dair bilgiler alan dernek üyeleri, etkinlikte keyifli vakit geçirdi.