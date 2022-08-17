Dorlion Arama Kurtarma Ekibi (DAK), AFAD Başkanlığı tarafından düzenlenen 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 23’ncü Yılı Anma Etkinlikleri için Gölcük’teki etkinliklerinde yer aldı.

Dorlion Arama Kurtarma Ekibi (DAK), AFAD Başkanlığı tarafından düzenlenen 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 23’ncü Yılı Anma Etkinlikleri için Gölcük’teki etkinliklerinde yer aldı.

AFAD Başkanlığı, Türkiye’nin yakın tarihindeki en büyük felaketi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 23’ncü yıldönümünde bir etkinlik düzenlendi. Depremin merkez üssü olan Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki anmaya DAK da davet edildi. Anma programın nedeni ile Gölcük Merkez Anıt Park’tan, Kavaklı Sahili 17 Ağustos Anıtı’na kadar bir kortej gerçekleştirildi. Yürüyüşe AFAD Gönüllüleri başta olmak üzere Arama Kurtarma ekipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı yürüyüşü kortejine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katılarak Kavaklı Sahili’ndeki arama kurtarma ekipleri tarafından açılan stantları dolaştı. Açılan stantlar, anma etkinliğinde yer alan vatandaşlarca ilgi ile gezildi.