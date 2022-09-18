Adana’nın Kozan ilçesinde bir apartman dairesinde sabah saatlerinde çıkan yangında bir kişi ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Adana’nın Kozan ilçesinde bir apartman dairesinde sabah saatlerinde çıkan yangında bir kişi ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karacaoğlan Mahallesi Nova Apartmanı 1. katta ikamet eden ve eczacı olduğu öğrenilen Talha Metin’in dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine ve sağlık görevlerine haber verdi. Olay yerine gelen Cankur ekipleri, Talha Metin’i yaralı olarak kurtardılar.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, durumu ağır olan Talha Metin, Kozan Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Adana’ya sevk edildi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.