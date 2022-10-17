Asayiş Daire Başkanı Vedat Mercan beraberinde Gaziantep Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Kilis İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt-Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Vedat Mercan’a Kilis’in asayiş konularında yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, bir sunum yaptığı öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Vedat Mercan, Kilis İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile bir araya geldi.

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