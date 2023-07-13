Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) yönetim kurulu, elektrik kontağından kaynaklanan yangında zarar gören Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi’ni ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer ve yönetim kurulu ile diğer üyeler tarafından ağırlanan, DAIMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yardımcıları yangında büyük ölçüde zarar gören tesislerde incelemelerde bulundu. Genel Başkan Karslıoğlu, spor yazarlarının çatı örgütü olan TSYD’nin yanında olduklarını belirterek, ”DAİMFED olarak önceliğimiz her zaman Adana olmuştur. Kentimizle ilgili ne zaman bir sorun olmuşsa, bize düşen neyse onun gereğini yerine getirmekten imtina etmeyiz. Her zaman başlangıç noktamız bu güzelim kent Adana olmuştur” dedi.

TSYD Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer de yangın sonrası toplumun tüm kesimlerinden destek mesajı aldıklarını belirterek, “Gerek seçilmiş ve gerekse de atanmış yöneticilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının yanımızda olmalarından dolayı, bizleri bu zor günde yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederiz” diye konuştu.

Öte yandan DAİMFED yönetimi, TSYD’ye her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti.