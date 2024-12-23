DAİMFED Malatya Şube Başkanı Kadircan Esen, deprem sonrası binalarda rutubet ve izolasyon sorunlarına dikkat çekerek acil önlem alınması çağrısında bulundu.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Malatya Şube Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Kadircan Esen, deprem sonrası binalarda gözlenen rutubet ve izolasyon sorunlarına dikkat çekerek çarpıcı uyarılarda bulundu. Esen, rutubetin betonarme yapılara ciddi zarar verdiğini ve deprem hasarından daha tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

“Rutubet betonarmeyi zayıflatıyor”

6 Şubat’ta yaşanan depremlerin ardından çatılarda kar yükü bulunduğunu hatırlatan Esen, birçok çatının kısmen ya da tamamen göçtüğünü söyledi. Bu durumun, binalarda su sızıntısı ve rutubet problemlerine yol açtığını belirten Esen, “Rutubet ve nem, betonarme yapılara en fazla zarar veren etkenler arasında yer alıyor. Sahada yaptığımız incelemelerde, özellikle teras, çatı ve tesisatlarda onarılmayan ya da doğru şekilde onarılamayan yapılar tespit ettik. Binalarınız depremde hasarsız ya da az hasarlı olsa bile bodrum kat veya zemin katlarda rutubet varsa önlem almak büyük önem taşıyor” dedi.

“Binaların gücü yüzde 50’ye kadar azalabilir”

Esen, rutubetin betonarme yapılarda korozyonu artırdığını ve bu durumun bina dayanıklılığını ciddi şekilde etkilediğini vurgulayarak, “Eğer rutubet ve nem kaynaklı sorunlar önlenmezse, bilimsel araştırmalara göre, betonarme yapılar 4-5 yıl içinde taşıma kapasitesinin yüzde 50’sini kaybedebilir. Bu, özellikle eski binalarda göçme riskini artırıyor. Deprem performansı düşük olan ve bodrum katında su birikintisi bulunan yapılar ciddi tehlike altında” ifadelerine yer verdi.

“Teras ve çatı yalıtımına dikkat!”

Teraslı binalarda deprem sırasında döşemelerde oluşan açıklıklardan suyun içeri sızdığına dikkat çeken Esen, bina sakinlerine yalıtım önlemleri alma çağrısında bulundu. Esen, “Teras ve çatılarda enjeksiyon, su yalıtımı gibi tekniklerle su sızıntısını önlemek şart. Aksi takdirde, su tahliye edilmezse bina ne kadar sağlam olursa olsun dayanıklılığını kaybeder" şeklinde konuştu.

Uzmanlardan destek alın

Başkan Esen, bina sakinlerini rutubetle karşılaştıklarında vakit kaybetmeden uzmanlara başvurmaya çağırarak, “Rutubetli yapıların onarımı konusunda mutlaka işin ehli kişilerden destek alınmalı. İzolasyon işlemleri için kaliteli malzeme ve doğru tekniklerin uygulanması hayati önem taşıyor” diye konuştu.