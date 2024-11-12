Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED), yaptığı çalışmalarla konfederasyon yolunda ilerlemeye devam ediyor. Kıbrıs, İstanbul ve Malatya şubelerini açtıktan sonra, Azerbaycan’a da temsilcilik atayan DAİMFED Yönetimi, son olarak konusunda uzman 38 kişiden oluşan komisyon başkanlıklarına da atamalar yaptı.

DAİMFED Yönetim Kurulu’nun çalışmalarını daha hızlı ve verimli hale getirmek adına konusunda uzman 38 kişiden oluşan Komisyon Başkanlıkları kurduklarını ifade eden Genel Başkan Mustafa Karslıoğlu, “Komisyon başkanlıklarımızın görev ve sorumluluklarını her bir başkanımıza ayrı ayrı bildirdik. Komisyon başkanları, federasyonumuzun birer karar organı gibi çalışıp, tüzüğümüzde kendisine verilen görev ve yetkileri kullanmakla yükümlü olacaktır. Üç yıl boyunca görevlerinde olacak komisyon başkanlarımız, kendi komisyonları ile ilgili çalışmalar yapıp, federasyonumuzun çalışmalarına büyük destek olacaktır. Bu kapsamda komisyon başkanları, genel sekreterimize ve teşkilat başkanlığımıza bağlı olarak çalışacak. Tüm komisyon başkanlarımızı tebrik eder, görevlerinde başarılar dilerim” diye konuştu.

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve Yönetim Kurulu’nun belirlediği komisyon başkanları şu isimlerden oluştu;

“Deprem ve Afet Komisyon Başkanlığı: Orhan Murat Avcı, İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyon Başkanlığı: Muhammet Kardeş, Hukuk İşleri Komisyon Başkanlığı: Av. Selim Aslan, Araştırma Geliştirme (AR-GE) Komisyon Başkanlığı: Özkan Emirsoylu, İnsan Kaynakları Komisyon Başkanlığı: Engin Hazar, Kamu Kurumları Komisyon Başkanlığı: Özkan Kalo, Tanıtım ve Medya Komisyon Başkanlığı: Ali Şahin, Sivil Toplumla İlişkiler Komisyon Başkanlığı: Onur Işıklı, Kalite Yönetim Komisyon Başkanlığı: Mustafa Aktaş, Yapay Zeka, Bilim ve Teknoloji Komisyon Başkanlığı: Hakan Bekar, Üyelik İşlemleri Komisyon Başkanlığı: Murat Yalçın Şeker, Mesleki Gelişim Komisyon Başkanlığı: Oğuz Tosun, TOKİ Komisyon Başkanlığı: Nihat Dizman, Eğitim Kültür ve Spor Komisyon Başkanlığı: Murat Özyiğit, Gençlik Kolları Komisyon Başkanlığı: Gizem Tekman, Mevzuat ve Bilgilendirme Komisyon Başkanlığı: Oğuzhan Kasapoğlu, Akademik Çalışma Komisyon Başkanlığı: Prof. Dr. Ahmet Beycioğlu, Meslek Odaları Komisyon Başkanlığı: Aziz Kaya, Altyapı Hizmetleri Komisyon Başkanlığı: Adnan Kemali Ünal, İhracat Geliştirme Komisyon Başkanlığı: Tuygun Eren, Beton Teknolojisi Komisyon Başkanlığı: Yıldırım Uluğ, Orman Ürünleri Geliştirme Komisyon Başkanlığı: İbrahim Enes Ayhan, Yıkım Hafriyat ve Lojistik Komisyon Başkanlığı: Seyfettin Can, Fuarcılık Komisyon Başkanlığı: Mert Gülnayın, Emlak İşleri Komisyon Başkanlığı: Atilla Özelköse, Basın Yayın İşleri Komisyon Başkanlığı: Halil İbrahim Harmancı, Yeşil Dönüşüm Komisyon Başkanlığı: Prof. Dr. Murat Koç, Vergi Mevzuatları Komisyon Başkanlığı: Ahmet Tunalı, Sigorta Mevzuatı Komisyon Başkanlığı: Mehmet Öztürk, Satınalma ve Organizasyon Komisyon Başkanlığı: Ayla Salar, Yerinde Dönüşüm ve Kentsel Dönüşüm Komisyon Başkanlığı: Melih Selçuk Ataş, Yap Sat Komisyon Başkanlığı: Taner Uluğ, Halkla İlişkiler Komisyon Başkanlığı: Mehmet Ali İnan, KİK Mevzuat Komisyon Başkanlığı: Av. Yasin Yavuz, Kent Estetiği Komisyon Başkanlığı: Rıfat Berktaş, Stratejik Yönetim ve Planlama Komisyon Başkanlığı: Ahmet Narinoğlu, Su Teknolojileri Komisyon Başkanlığı Erkin Başkurt, Yapı Laboratuvarları Komisyon Başkanlığı: Muhammet Erginkara, Taşınmaz Geliştirme ve Yönetimi Komisyon Başkanlığı: Savaş Aktaş.”