DAİMFED Malatya Şubesi Başkanı Kadircan Esen, rezerv alanlarda yürütülen çalışmaları inceledi. Esen, mahalle kültürünün korunması gerektiğini vurgulayarak, "Şehirde modern yapılar inşa edebiliriz, ancak mahalle kültürü yok olursa yaşanabilirlik de kaybolur" dedi.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhitleri Federasyonu (DAİMFED) Malatya Şubesi Başkanı Kadircan Esen ve yönetimi ile birlikte İlyas, Çarmuzu, Çavuşoğlu, Bentbaşı, Salköprü, Kaynarca ve Kiltepe Mahalle muhtarlarıyla rezerv alan şantiyelerini gezdi. Heyet, ayrıca harabe durumda olan Çarmuzu Mahalle Meydanı’nda incelemelerde bulundu.

Rezerv alanlarda teknik inceleme

DAİMFED heyeti ve mahalle muhtarları, İlyas, Kiltepe ve Salköprü mahallelerinde devam eden rezerv alan şantiyelerini ziyaret etti. Şantiye sahalarında saha sorumlularından teknik bilgilendirme alan heyet, projelerin ilerleyişi hakkında detaylı bilgi aldı. İnceleme sonrası konuşan İlyas Mahallesi Muhtarı Faik Şahin, "Bugün bizleri ziyaret eden ve belediyedeki görevinden sonra bizlerden kopmayan DAİMFED Şube Başkanı Kadircan Esen ve yönetimine şahsım ve mahallemiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş ise mahallelerinin ihtiyaçlarına dikkat çekerek, "Çevreyolunun altındaki mahallelerin her yerinde Kadircan Başkanımızın izi bulunuyor. Başkanımızın bugün iş insanları ile birlikte gelmesi ve incelemelerde bulunması bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bu bölgelerin fazlasıyla ilgiye ve gündeme gelmesi gerekiyor, eksikliklerimiz bir hayli fazladır" ifadelerini kullandı.

"Çarmuzu mahalle meydanı yeniden canlandırılmalı"

İncelemeler kapsamında heyet, muhtarların talebi doğrultusunda Çarmuzu Mahalle Meydanı’nda da incelemelerde bulundu. DAİMFED Malatya Şubesi Başkanı Kadircan Esen, bu tür mahallelerin dönüşümünün ve entegrasyonunun zor olmadığını belirterek, "Önemli olan buralara kafa yormak ve çalışmalar yapmaktır. Biz dernek yönetimi olarak muhtarlarımızla birlikte bu sürecin öncüsü olmaya hazırız" dedi.

Çarmuzu Mahalle Meydanı’nın mevcut durumunun Malatya’ya yakışmadığını vurgulayan Esen, "Bu alan, yüzyılı aşkın süredir mahalle kültürü olan bir meydan. Görüntüsü ise ne Malatya’ya ne de mahallemize yakışıyor. Şehirde iyi binalar yapabilirsiniz ama mahalle kültürünü yok ettiğinizde yaşanmaz bir hale gelir. Çevreyolunun altındaki mahallelerin bir an önce ayağa kaldırılması gerekiyor. Sosyal ve kültürel etkileşimin tekrar canlandırılması, bu bölgelerin yeniden canlanmasını sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Esen, eski mahallelerde kültürel hafızanın korunması gerektiğini belirterek, "Bugün adımlar atmazsak ve mahalleliyi başka yerlere transfer edersek, sağlıklı olmayan sosyal yapılar ortaya çıkar. Çarmuzu gibi geçmişi bir asıra dayanan bir mahallenin meydanının bu şekilde harabe olması kabul edilemez. Devletimiz rezerv alanlarda başarılı işler yapıyor, çalışmalar hızlı ilerliyor. Ancak mahalle meydanlarının da ihmal edilmemesi gerekiyor. Okul, cami, kütüphane ve ticari alanlar gibi sosyal yaşamı destekleyecek yapılar hızla tamamlanmalı. Ancak görünen o ki yıkılan okullar, hasar gören camiler 25 aydır aynı durumda. Kitap kafelerin kapanması ise sosyal bakış açısı açısından endişe verici bir tablo ortaya koyuyor" ifadelerine yer verdi.

Şehrin gelişiminin huzur ve güven endeksiyle doğru orantılı olduğunu ifade eden Esen, "Eğer bu mahallelerin demografik yapısını koruyamazsak, ileride dağınık insan toplulukları şehrimiz için risk oluşturacaktır" dedi.

İhtiyaç sahibi 100 aileye yardım ulaştırıldı

Teknik incelemeler ve ziyaretlerin ardından DAİMFED Şubesi yönetimi, 7 mahallede bulunan 100 ihtiyaç sahibi aileye yardımda bulundu. Heyet, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sorunlarını dinledi ve çözüm noktasında iş birliğine hazır olduklarını belirtti.