Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş’ta 7.7 ve 7,6 şiddetinde, 20 Şubat’taki 6,4 şiddetindeki 3 ayrı depremde, DAİMFED tüm imkanlarıyla afet bölgelerinde vatandaşların yardımına koştu.

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş’ta 7.7 ve 7,6 şiddetinde, 20 Şubat’taki 6,4 şiddetindeki 3 ayrı depremde, DAİMFED tüm imkanlarıyla afet bölgelerinde vatandaşların yardımına koştu.

6 Şubat ve 20 Şubat’ta meydana gelen depremler, Adana’da da önemli yıkıntı ve hasarların oluşmasına yol açtı. 487 kişinin ölümü, 7 bin civarında kişinin yaralanmasına yol açan depremde 13 bina yıkıldı. Kent genelinde depremden sonra onlarca binanın ağır hasarlı, yüzlerce binanın da orta hasarlı olduğunun tespit edildi. Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) asrın felaketi olarak nitelendirilen afette tüm imkanlarını seferber ederek vatandaşın yaralarını sarmak için imkanlarını kullandı.

DAİMFED afet bölgelerinde yardıma koştu

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Adana Valisi Dr. Süleyman Elban önderliğinde koordineli olarak yardımlar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “İlk günden bugüne kadar yaptıklarımızı sıralayacak olursak; Pazarcık için; 100 kişilik yemekhane, 100 kişilik yatakhane, 2 adet WC hizmeti, Kahramanmaraş için; 10 tane 30 tonluk ekskavör,1 Adet yardım tırı (Elbistan) İslahiye için; 30 tonluk ekskavatör, 1 adet 22 tonluk ekskavatör, 1 adet 30 tonluk ekskavatör, 1 yardım kamyonu, Osmaniye için; 4 adet 30 tonluk ekskavatör, 7 adet damperli kamyon, Hatay için; 4 adet 30 tonluk ekskavatör, 1 Adet 22 tonluk ekskavatör, 1 Adet 32 tonluk ekskavatör, 2 adet Beko Loder, Hatay Vergi Dairesi Başkanlığına 1 Adet konteyner nakli, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine 1 Adet konteyner, Adıyaman için 30 tonluk ekskavatör, 1 Adet yardım kamyonu (Besni Şambayadı), İskenderun için; 2 Adet 20 tonluk ekskavatör. personel yardımları; 15 Boru Ustası Pazarcık’a, 8 operatör İslahiye’ye, 25 boru ustası Kahramanmaraş’a, İskenderun’a 20 adet gönüllü ekip gönderilmiştir” dedi.

Adana için valilik ile koordineli 5 bin 200 M2 Kızılay’a depo tahsisi, 300 kişilik özel okul yatakhane, 8 operatör, 4 şoför, 2 inşaat mühendisi, 1 tekniker, 12 düz personel, 2 arazöz, 1 adet su püskürtme tankı sağlandığını kaydeden Karslıoğlu, “Bunlara ek olarak Ekin Apartmanı kontrollü yıkım ve yükleme işi, Mete Apartmanını kontrollü yıkan firmaya ekipman yardımı yapıldı ve yüklemesini Adana Büyükşehir ile birlikte yaptık, İhsan Bayram Sitesi binanın hafriyatının araçlara yükleme işi, Alpargün Apartmanı binanın hafriyatını araçlara yükleme işi, Kubilay Apartmanın kontrollü yıkımı ve belediye araçlarıyla birlikte yüklemesi yaptık. Ayrıca Yüreğir’de Ağba Camii ve Levent Camii, Çukurova’da Çevre Şehircilik Camii ve Çukurova’da Kubilay Apartmanı karşısındaki caminin minarelerinin yıkım işini gerçekleştirdik” diye konuştu.