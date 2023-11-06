Fuarın bölgeye katkı sağlayacağına inandığını ifade eden DAİMFED Başkanı Mustafa Karslıoğlu, “İnşaat sektörünün tüm aktörlerini bu fuarda bir araya getireceğiz” dedi.

İnşaat sektörü, 29 Şubat- 3 Mart 2024 tarihleri arasında Adana’da büyük bir fuar ile bir araya gelmeye hazırlanıyor. Adana Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan 14. Adana İnşaat Fuarı’nda sektörün dikkat çeken alt dallarını da ziyaretçilere sunulacak.

DAİMFED Başkanı Mustafa Karslıoğlu, fuarın bölgeye büyük katkı sağlayacağına inandığını belirterek, "İnşaat sektörünün tüm aktörlerini bu fuarla bir araya getireceğiz. Ayrıca, IHS ve güneş enerji sistemleri alanlarında son teknolojileri ve ürünleri keşfetme fırsatı sunacak bu etkinlik, sektördeki yeniliklere ışık tutacak" dedi.

DAİMFED Başkan Yardımcısı Sayım Azmaz da fuarın, büyük bir özveri ile hayata geçtiğini ifade ederek, “Diğer inşaat fuarlarından çok farklı olacağına inandığımız fuarda, yıkımdan inşaata kadar bir inşaat projesinde ne olması gerekiyorsa tüm üretim kalemleri yer alacak. Fuarın yol haritasını çizdik. Her geçen gün fuarımız sektörde daha çok ses getirecek” diye konuştu.

4 gün boyunca etkinlik düzenlenecek

14. Adana İnşaat Fuarı, inşaat, yapı malzemeleri, makine ekipmanları, enerji sistemleri ve birçok ilgili alanda katılımcılara geniş bir yelpaze sunacak. Ayrıca, etkinlik çerçevesinde önemli bir İnşaat Zirvesi düzenlenecek. Zirve, sektördeki son yenilikleri özel eğitimciler tarafından aktaracak, bilim köşesinde ise bu yenilikler uygulamalı olarak gösterilecek. DAİMFED Teknik Müşaviri Prof. Dr. Ahmet Beycioğlu moderatörlüğünde gerçekleşecek İnşaat Zirvesi’nde alanında en yetkin kişiler, sektör profesyonelleri ve bölüm öğrencileri ile buluşturulacak.

Geleceği inşa edecek mühendis ve mimar adaylarının ilk bareti ve ilk yeleği DAİMFED, Tüyap Adana Fuar ve Kongre Merkezi’nde takdim edecek.