Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Doğaltaş, Mobilya, İnşaat, Yapı Kimyasalları ve Sağlık sekktörlerinde yürütmekte olduğu Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projelerine bir yenisini daha ekledi.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Doğaltaş, Mobilya, İnşaat, Yapı Kimyasalları ve Sağlık sekktörlerinde yürütmekte olduğu Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projelerine bir yenisini daha ekledi.

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Ticaret Bakanlığımızın destekleri ve Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğimizce yürütülen " Gıda Sektöründe İhracatın Arttırılması Ve Geliştirilmesi İşbirliği Kümesi” ile ilgili Gıda UR-GE Projesinin ilk adımı olan İhtiyaç Analizinin Sonuç Toplantısı gerçekleştirildi. İhtiyaç analizi sonuçlarına göre, projede yer alan katılımcı firmalara eğitimler verilecek.

Firmaların İhtiyaçları Belirlendi

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) tarafından Ticaret Bakanlığı desteğiyle bu yılın başlarında başlatılan Gıda sektörü iş birliği kümesi sektörünün İhracatının Geliştirilmesi URGE Projesi’nin ilk etabı olan ihtiyaç analizleri çalışması tamamlandı. İhtiyaç analizleri çalışması çerçevesinde proje katılımcısı 20 firma ile görüşülerek, firmaların ihtiyaçları, eksik ve güçlü yönleri ile beklentileri ve talepleri belirlendi. İhtiyaç analizleri çalışmasında çıkan sonuçlar proje katılımcılarının bulunduğu bir toplantı ile değerlendirildi.

Sıra Eğitim Çalışmalarında

Gıda sektörü iş birliği kümesi sektörünün İhracatının Geliştirilmesi URGE Projesi çerçevesinde ihtiyaç analizleri çalışmasının ardından çıkan sonuçlara göre eğitim çalışmalarına geçilecek. Gıda sektörü iş birliği kümesi’nin UR-GE projesi’nin, ihtiyaç analizinin ardından eğitim ve yurt dışı pazarlama faaliyetleri ile devam etmesi planlanıyor.

Proje ile bölgedeki gıda sektöründeki kümelenme çalışması ile uluslararası ve hedef pazarlarda ihracatın arttırılması amaçlanıyor.