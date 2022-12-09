Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB), Doğal Taş-Mermer sektörü ve Yapı Kimyasalları ve Yalıtım Malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların ihracat kapasitelerini ve sürdürülebilir ihracat artışı sağlamak amacıyla 5-8 Aralık 2022 tarihleri arasında Dubai’de eş zamanlı olarak düzenlenen The Big 5 İnşaat Fuarı’ ve Middle East Doğaltaş fuarına katılım gerçekleştirdi.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB), Doğal Taş-Mermer sektörü ve Yapı Kimyasalları ve Yalıtım Malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların ihracat kapasitelerini ve sürdürülebilir ihracat artışı sağlamak amacıyla 5-8 Aralık 2022 tarihleri arasında Dubai’de eş zamanlı olarak düzenlenen The Big 5 İnşaat Fuarı’ ve Middle East Doğaltaş fuarına katılım gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığımız desteği ve Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) organizasyonunda gerçekleştirilen sektörel ticaret heyetine 25 ihracatçı firma katılım sağladı. DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada ticari hareketliliğinin yoğun olduğu fuarlar süresince önemli diyaloglar geliştirdiklerini belirtti. BAE’nin (Birleşik Arap Emirlikleri) Türkiye Yapı Malzemeleri-İnşaat-Doğaltaş sektörü ihracatında önemli bir paya sahip olduğunun altını çizen Ethem Tanrıver, Türkiye, 2021 yılında Birleşik Arap Emirlikleri’ne 5,5 milyar dolarlık ihracat yaparken Birleşik Arap Emirlikleri’nden 2,45 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. 2021 yılındaki 8 milyar dolarlık ikili ticaret büyüklüğümüz ile Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye’nin 18. büyük ticari ortağı konumunda olduğunu belirtti.

Yapı Malzemeleri-İnşaat ve Doğaltaş sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar için önemli iş fırsatları barındıran bu fuarlarda, 60 farklı ülkeden 70 bin profesyonel ziyaretçilerle buluşuldu. Dubai’de, 100 binden fazla tedarikçi ve alıcı; bir arada iş yapma, sektör ağlarını güçlendirme ve bilgi alışverişinde bulunma fırsatını yakalayan ihracatçı firmalar, fuar ziyaretleri çerçevesinde aktif fuar katılımı, mevcut pazardaki potansiyel rakiplerini ve pazarı tanıma gibi birçok deneyim kazanmışlardır.