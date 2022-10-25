Ticaret Bakanlığı Koordinatörlüğünde ve DAİB organizasyonunda “Sağlık Sektörü İşbirliği Kümesi” adlı UR-GE projesi çerçvesinde 18-21 Ekim 2022 tarihleri arasında Bakü/ Azerbaycan’a yurtdışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı Koordinatörlüğünde ve DAİB organizasyonunda “Sağlık Sektörü İşbirliği Kümesi” adlı UR-GE projesi çerçvesinde 18-21 Ekim 2022 tarihleri arasında Bakü/ Azerbaycan’a yurtdışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirildi.

B2B, firma ve pazar ziyareti odaklı Yurtdışı Pazarlama Faaliyetine, Ülkemizin çeşitli illerinden Sağlık sektöründe faaliyet gösteren üretici ihracatçı firmalardan oluşan 12 temsilci 80’e yakın Azerbaycan firmasıyla 300’ün üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Heyet ilk olarak, Bakü Ticaret Baş müşaviri Yakup SEFER ve Ahmet ERDAL ile yapılan toplantıda, Azerbaycan-Nahcivan’a yapılan ihracatlar da karşılaşılan sorunlar heyete katılan firmalar tarafından dile getirildi ve Ticaret Baş müşaviri tarafından Azerbaycan pazarı ile ilgili detaylı bilgiler verilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Heyet programı çerçevesinde firmalar Bakü’deki sağlık-medikal sektöründeki firmalara ve hastanelere ziyaretler gerçekleştirerek hem pazarın dinamiklerini yerinde inceleme fırsatı buldu, hem de kendi ürünlerinin pazardaki karşılığını yerinde görerek, alıcılarla yüz yüze görüşme fırsatları yakaladı. İhracat seferberliği başlatmak amacıyla yola çıkılan ve kümelenme odaklı hazırlandıklarını belirten DAİB Başkanı Ethem Tanrıver “URGE projesi, firmalara dış pazarlardaki rekabet gücünü artırmak için yol gösterici olduğu kadar firmaların ihracat kapasitesinin artırılması ile Ülke ihracatına olumlu katkı yaparak belirlenen hedeflere ulaşmasına vesile olacaktır” şeklinde konuştu.