Doğu Anadolu İhracatçı Birliği 12-16 Mart 2023 tarihleri arasında Kazakistan’ın başkenti Almatı ve Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e yönelik yurtdışı pazarlama heyeti gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğü ve DAİB organizasyonuyla Yapı-İnşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların ihracat kapasitelerini ve sürdürülebilir ihracat artışı sağlamak amacıyla 12-16 Mart 2023 tarihlerinde 17 ihracatçı firma Kazakistan ve Kırgızistan’da faaliyet gösteren alıcılar ile ikili iş görüşmeleri, yerinde firma, kurum-kuruluş ziyaretleri gerçekleştirdi.

ATAMEKEN&DAİB İş Forumu

Kazakistan Ticaret ve Sanayi Odaları ve İş Adamları Birliği (ATAMEKEN) ile protokol imzalayan Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği, iş forumuna, Kazakistan Ticaret ve Sanayi Odaları ve İş Adamları Birliği (ATAMEKEN) Başkanı Auyez Taimbetov, Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, ticaret heyetine katılım sağlayan ihracatçı firmalar ile Kazakistan’da faaliyet gösteren çok sayıda iş insanı katıldı.

Kazakistan Ticaret ve Sanayi Odaları ve İş Adamları Birliği (ATAMEKEN) Başkanı Auyez Taimbetov iş forumunda yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin Orta Asya ülkeleriyle uzun yıllara dayanan bağları var ve ortak dil, kültür ve tarihi mirasa atıfta bulunarak bölgeyi genellikle "Türk Dünyasının" bir parçası olarak anıyoruz.” İki ülke arasında dinamik bir şekilde gelişen ticari, ekonomik ve yatırım işbirliğine dikkat çeken ATAMEKEN Başkanı Taimbetov, “Bu ilişkilerimizi daha ileri noktaya taşımak için çalışacağız” ifadesinde bulundu.

DAİB Başkanı Ethem Tanrıver ise, “Bizler, konumu ve siyasi duruşu ile Kazakistan’ı, Doğu ve Batı arasında doğal bir kara köprüsü olarak görüyoruz. Karşılıklı ilişkileri şekillendirecek olan İpek Yolu’nun yeniden canlandırılmasını amaçlayan Yeni İpekyolu Projesini çok önemsiyoruz. Söz konusu rotanın Türkiye üzerindeki en önemli giriş hattı da bizim görev bölgemizde. “İmzaladığımız bu işbirliği anlaşmasının kağıt üzerinde kalmayarak daha etkili olacağını ve temel amaçlarının iki ülke arasındaki ticari ilişkileri artırmak olduğunu kaydederek, “Bu iş forumunun düzenlenme amacı da iki ülke arasındaki ticari faaliyetlerin artırılması için iş adamlarının karşılıklı görüşmelerini sağlayarak ticari anlaşmaların zeminini hazırlamaktır” dedi.

İşbirliği protokolü, Kazakistan Ticaret ve Sanayi Odaları ve İş Adamları Birliği (ATAMEKEN) Başkanı Auyez Taimbetov ve Doğu Anadolu İhracatçıları Birliği Başkanı Ethem Tanrıver tarafından imzalandı. Protokol sonrasında firmalar Almatı’dan gelen yerli iş insanları ile ikili iş görüşmeleri düzenlendi.

Söz konusu ticaret heyetinin ikinci aşaması, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te devam etti. İhracatçı firmalar ve Kırgız iş adamlarının bir araya geldiği ikili iş görüşmelerinin açılışı öncesinde gerçekleştirilen iş forumu kapsamında Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Temir Sariyev ve Kazakistan Milli Yatırımlar Ajansı Müdür Yardımcısı Nuradil Bayasov, DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver ve ticaret heyetine katılım sağlayan ihracatçı firmalarımız ile Kazakistan’da faaliyet gösteren çok sayıda iş insanı katıldı.

Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Temir Sariyev, Türkiye ile ticari ve ekonomik iş birliğinin aktif bir şekilde geliştiğini ifade ederek, "Türk iş dünyası; Kırgızistan’da her alanda iş birliği göstererek aktif olarak çalışıyor." dedi.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, “İhracatımızı artırmak ve Türkiye markasını tanıtmak için buradayız, "Kırgızistan’ı takip ediyoruz. Hazırlığımızı çok iyi yaptık. Çok güzel bir ticari işbirliği bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Kazakistan Milli Yatırımlar Ajansı Müdür Yardımcısı Nuradil Bayasov ise Kazakistan’ın yatırım potansiyellerine ilişkin yaptığı sunum ile iş forumu katılımcılarını bilgilendirdi.

İş forumunun ardından yapı-inşaat sektöründe faaliyet gösteren 17 ihracatçı firmamız, Kırgızistan’daki alıcı firmalarla iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Yapı-İnşaat sektörünün ihracatını artırmak, ihracat pazarlarını genişletmek ve pazar payını artırmak amacıyla düzenlenen ticaret heyeti kapsamında, 17 ihracatçı firma Kazakistan’da ve Kırgızistan’da faaliyet gösteren 200’e yakın firma ile 500’ü aşkın ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.