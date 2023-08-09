Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) üye firmalarca temmuz ayında 174 milyon 479 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

TİM ve DAİB verilerinden yapılan derlemeye göre, Temmuz ayında Birliğe üye firmalar tarafından 158 ülke/bölgeye ürün gönderildi.

Doğu Anadolu İhracatçı Birliği’nin Temmuz ayında kayda aldığı Sanayi ürünleri ihracatı 70 milyon 104 bin dolar, tarım ürünleri ihracatı yüzde 39,27 oranında artışla 65 milyon 617 bin dolardan 91 milyon 384 bin dolara, Madencilik sektörünün ihracatı ise; 33 milyon 295 bin dolara yükseldi.

Birliğin temmuz ayında yaptığı ihracatın 70 milyon 104 bin dolarlık kısmını sanayi ürünleri oluştururken, ilk sırada yüzde 10,22 oranında artışla 27 milyon 786 bin dolar ile Kimya sektörü, ikinci sırada yüzde 23,02 oranında artışla 22 milyon 229 dolar ile Makine sektörü ve 14 milyon 482 bin dolar ile Maden sektörü üçüncü sırada yer aldı. Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünlerinde de 13 milyon 368 bin dolar ihracat gerçekleşti.

DAİB üyesi firmalar, söz konusu ayda tarım ürünleri ihracatı kapsamında ise Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamullerinde 4 milyon 909 bin dolar, Yaş Meyve ve Sebze mamüllerinde 53 milyon 265 bin dolar, Meyve Sebze Mamullerinde 1 milyon 017 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

En fazla ihracat Irak’a yapıldı

Birliğin ihracatında en büyük paya sahip ülkeler arasında Ortadoğu ülkeleri 56 milyon 663 bin dolar ile ilk sırada yer alırken, yüzde 18’lik payla ve 42 milyon 946 bin dolar ile Avrupa Birliği ülkeleri, 36 milyon 665 bin dolar ile Bağımsız Devletler Topluluğu üçüncü sırada ye alıyor. Yılın ilk yarısında 158 ülkeye ihracat yapıldığını belirten DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, “Halihazırda İhracatçılarımız, Afrika’dan, Asya’ya, Avrupa’dan Amerika’ya her kıtada birçok ülkeye ihracat yapmaktalar. Öne çıkan pazarlarımıza baktığımız zaman, Irak, İran, Azerbaycan, Gürcistan gibi yakın ve komşu ülkeler ihracatımızın en yoğun olduğu bölgeler. Birliğin Temmuz ayı ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde 35 milyon 092 bin dolar ile ilk sırada Irak yer aldı. Bu ülkeyi 12 milyon 595 bin dolar ile İran, 9 milyon 364 bin dolar ile Rusya, 8 milyon 434 bin dolar ile Romanya takip etti.” dedi.

İhracatçı firma sayısında kayda değer artış

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver; "Birliğimizden, Temmuz ayı boyunca 1 bin 206 firma ihracat gerçekleştirdi. İhracatçı sayımızda kayda değer bir artış söz konusu. Giderek artan ihracatçı sayımız ile birliğimiz her geçen gün gücünü artırıyor. Birlik olarak gerçekleştirdiğimiz URGE ve sektörel ticaret heyetlerimiz ile ülkemiz ürünlerine gösterilen yoğun ilgi ihracat rakamlarımızın artması adına bizi daha da umutlandırıyor. 63 ilden, 2.873 üründe ihracata imza atan ve 25 sektörde ihracatın artmasına katkı sunan ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.