Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehrin daha yeşil, modern ve estetik bir görünüme kavuşması amacıyla başlattığı peyzaj düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla Cumhuriyet ve Alparslan Türkeş Kavşakları, Kırkağaç Saat Kulesi Meydanı ve Menemen Yolu - Karaali bağlantısı orta refüjü, çevreye duyarlı, yeşil dokuyu öne çıkaran modern peyzaj tasarımlarıyla yeniden düzenlendi.

Kent genelinde yeşil alanları artırarak daha yaşanabilir, modern ve estetik bir şehir oluşturmak için çalışmalarına yön veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, yapılan peyzaj çalışmalarıyla, şehrin doğal ve tarihi dokusuyla uyumlu bir kent kimliği oluşturmayı amaçlıyor. Bu kapsamda, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen peyzaj ve yenileme çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Tamamlanan çalışmalar içerisinde bulunan Kırkağaç’ın simgelerinden biri olan Saat Kulesi Meydanı, mevsimlik çiçek ekimi ve modern tasarım uygulamalarıyla yenilenerek vatandaşların kullanımına sunuldu. Cumhuriyet Kavşağı’nda 4 bin 200 metrekarelik alanda gerçekleştirilen peyzaj çalışmalarıyla kavşak modern ve estetik bir görünüme kavuşturuldu. Alparslan Türkeş Kavşağı’nda yapılan çiçeklendirme ve peyzaj düzenlemeleriyle alan daha canlı ve dikkat çekici hale geldi. Menemen Yolu - Karaali bağlantısı orta refüjde yürütülen bin 600 metrekarelik peyzaj çalışmaları sayesinde bölge daha yeşil ve estetik bir görünüme kavuştu.