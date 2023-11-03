Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde bakım, onarım ve yeşillendirme çalışmaları devam ediyor.

Şehir genelinde bulunan refüjlerde oluşan tahribatı ortadan kaldırmak için yoğun şekilde çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir genelindeki birçok noktada çalışmalarını tamamladı.

Karapınar Caddesi boyunca bulunan refüjlerde çalışmalarına devam eden ekipler, bakım ve onarım çalışmasının yanı sıra daha yeşil bir Adıyaman için çimlendirme ve ağaçlandırma çalışması da yapıyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren belediye yetkilileri, “Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç’ın daha yeşil bir Adıyaman hedefiyle beraber çalışmalarımıza hız vermiş bulunmaktayız. Kent merkezinin tamamında bulunan refüjlerin bakım ve onarım çalışmalarına devam etmekteyiz. Aynı zamanda bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirirken çimlendirme ve ağaçlandırma çalışmalarını da yürütüyoruz” diye konuştu.