Doğası, tarihi ve sosyal alanları ile Muğla’nın önemli turizm kentlerinden birisi olan Ortaca’da Belediye ekipleri tarafından sürdürülen temizlik, bakım ve onarım çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Ortaca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin kent merkezi ve kırsal mahallelerinde temizlik ve bakım çalışmaları devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğünce sürdürülen çalışmalarda İlkbahar bakımları yapılan yeşil alan ve parklar şimdi de yaz aylarında vatandaşların huzur ve güveli bir şekilde zaman geçirebilecekleri bir ortama kavuşturulması için devam ediyor.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir daha yaşanabilir bir Ortaca için ekiplerin her mevsim çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı.