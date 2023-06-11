İzmit Belediyesi’nin daha temiz bir çevre için farkındalık oluşturma çerçevesinde yaptığı etkinlikte 525 kilo çöp toplanarak çevre temizliği yapıldı.

İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Türkiye Çevre Haftası sebebiyle yeni bir çalışmaya imza attı. Gökçeören Mahallesi’nde vatandaşların da katılımı ile çevre temizliği yapıldı. 525 kilo çöp toplanan etkinliğe her yaştan vatandaş katıldı. Daha temiz bir çevre için düzenlenen etkinlik sonunda çocuklar için resim atölyesi düzenlendi. Samimi ve eğlenceli bir havada geçen program sonunda katılımcılar topladıkları atıklarla beraber poz verdi. İzmit Belediyesi’nin daha temiz bir çevre adına çalışmaları ilerleyen günlerde de devam edecek.