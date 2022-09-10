Düzce Üniversitesi Hastanesi’nin obezite cerrahisi yüksek riskli hastalara daha sağlıklı hayata adım atmalarını sağlıyor.

Düzce Üniversitesi Hastanesi’nin obezite cerrahisi yüksek riskli hastalara daha sağlıklı hayata adım atmalarını sağlıyor.

Düzce Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nin sahip olduğu donanım ve deneyimli cerrahi ekibi, yüksek riskli obezite hastalarını güvenli bir şekilde tedavi ediyor. Uyku apnesi başta olmak üzere birçok sağlık sorunu yaşayan hasta, diyet ve egzersizle kilo veremeyince obezite ameliyatı olmaya karar verdi. Düzce Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’ne başvuran hastaya, bir dizi tetkik yapıldı. Yüksek riskli grupta yer alan hasta, süreç hakkında bilgilendirilerek ameliyat edilmesine karar verildi. Ameliyat sonrası hastanedeki takiplerin ardından taburcu edilen hasta, daha sağlıklı bir hayata adım attı.

Operasyonu gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan, süreç hakkında şu bilgileri verdi: “Hastamızı diğer hastalarımızdan ayıran özelliği, yüksek riskli cerrahi hastalarından birisi olmasıydı. Hastamıza gerekli tetkiklerin ardından ameliyat kararı aldık. Bu işler takım çalışması. Hastanın kabul edilmesi, ameliyatı ve sonrasında anestezi ekibimizin gösterdiği gayret ve tecrübe de bu süreçte çok önemliydi. Ameliyat sonrası kendi cerrahi ekibimizin yakın takibi ile yoğun bakım süreci tamamlanan hastamızı servise aldık. Artık taburcu ediyoruz.”

Hastaya geçmiş olsun dileklerini ileten Prof. Dr. Pehlivan, Düzce Üniversitesi Hastanesi’nin; obezite cerrahisinde yüksek riskli hastalar da dahil olmak üzere, her türlü ameliyatı yapabilecek gerekli ekip ve donanıma sahip olduğunun altını çizdi.