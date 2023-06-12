Samsun Büyükşehir Belediyesi, Alaçam ve Darboğaz Mahallelerini Bafra ilçesine bağlayan 9 kilometrelik çift şeritli grup yolunun yapımını tamamladı, 1 saatlik yol yarım saate düştü.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan beton yolla vatandaşlar, çamur ve tozdan kurtulup konforlu ulaşıma kavuştu. Alaçam Mahallesi Muhtarı Hasan Karabulut, yapılan beton yol ile ilçe ve şehre gidiş-gelişlerinin artık kolaylaştığını belirterek, “1 saatte ilçeye ulaşıyorduk. Şimdi ise yarım saate düştü” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise mahallelerin yol sorununu tek tek çözdüklerini söyleyerek “Şuanda planladığımız yatırım programımızın çok önünde ilerliyoruz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, mahallelerin mevcut yollarını yenileyerek ulaşım konforunu artırıyor. Genişletme çalışmasından sonra zemini sağlamlaştıran ekipler, beton yol imalatıyla vatandaşları çamur ve tozdan kurtarıyor. Bafra ilçe merkezine 27 km uzaklıkta bulunan Alaçam Mahallesi ile 17 km mesafedeki Darboğaz Mahallesi grup yolunu yenileyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 9 kilometrelik yolun yapımını tamamladı. Kendi beton santrallerinde üretilen malzemeyi kullanarak yolları yapan Büyükşehir Belediyesi, böylece çalışmalarda bir yandan maliyetleri düşürürken bir yandan da hız kazandırıyor.

“1 saatlik yol, yarım saate düştü”

Beton yolun yapılması ise mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Alaçam Mahallesi Muhtarı Hasan Karabulut, uzun yıllardır yol ile ilgili problemler yaşadıklarını belirterek, “Yolumuz yapılmadan önce sorunumuz çoktu. Tozdan ve çamurdan Bafra’ya gidip gelemiyorduk. Bazen aracımız çamurdan dolayı yolda kalıyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir sayesinde yol sorunumuz çözüldü. İlçe ve şehre gidip gelişimiz çok kolaylaştı. 1 saatte ilçeye ulaşıyorduk. Şimdi ise yarım saate düştü. Başta mazot olmak üzere her şeyden kârımız oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Darboğaz Mahallesi Muhtarı Yaşar Altın ise yeni yolun yapılması nedeniyle emeği geçenlere teşekkür ederek, “Yolumuz yapılmadan önce çok problem yaşıyorduk. Kışın çamurdan yazın tozdan perişan oluyorduk. Sorunumuzu Büyükşehir Belediye Başkanımıza anlattık. Sayın başkanımız da yolu yapacağına dair bize söz verdi. Kendisine çok teşekkür ederim. Muhteşem bir beton yol yaparak sözünü yerine getirdi. Mahallemizdeki herkes beton grup yolunu konuşuyor. Araç bakımına ve yakıta da önemli faydası oldu. Emeği geçen herkese mahalle halkım adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan yol çalışmasıyla ilgili bilgi veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Bafra Şube Şefi Salim Uluhüseyinoğlu, “Bafra ile Darboğaz ve Alaçam Mahallelerini birbirine bağlayan grup yolunu, vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine genişlettik. Ardından zemin iyileştirme çalışması yaptık. Sonrasında beton santrallerimizde üretilen betonu mikserlerimizde getirterek kendi ekiplerimizle yolun yapımını gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız artık rahat ve konforlu şekilde ulaşımlarını sağlıyor” açıklamasında bulundu.

“Çalışmalarımız hızla devam ediyor”

Kırsal mahallelerin yol ile ilgili sorunlarını tek tek çözdüklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de şunları söyledi: “Mahallemizin yol sorunu kalmayacağının sözünü vermiştik. Bu kapsamda çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Beton santrallerimizde ürettiğimiz betonla ve kendi ekiplerimizle yaptığımız çalışmalarla mahallelerimizin yollarını yapıyoruz. Hedefimize her geçen gün daha da çok yaklaşıyoruz. Şuanda planladığımız yatırım programımızın çok önünde ilerliyoruz.”