Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde merkez ve kırsal mahallelere yapılacak çalışmalarda 400 bin metrekare kilit parke taşı ve 50 bin metre bordür taşı monte edilecek. .

Altıeylül ilçesinde belediye, tüm yolları yenilemek için harekete geçti. “Konforlu Yollar” kazandırmak düşüncesiyle hareket ettiklerini ifade eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Merkez ve kırsal mahallelere yapılacak çalışmalar içerisinde 400 bin metrekare kilit parke taşı ve 50 bin metre bordür döşeme çalışması gerçekleştirilecek. Altıeylül’ümüze daha konforlu yollar kazandırmak adına çalışmalarımız aralıksız sürüyor”dedi.

Başkan Avcı, “İlçemizin her mahallesinin hizmet öncelikleri farklı. Biz bunları tespit ederek hangi mahalleye hangi hizmet gerekiyorsa hızlı bir şekilde çalışmaları planlıyoruz. Merkez ve Kırsal Mahallelerimizde, parke taşı döşeme çalışmalarımızla park ve peyzaj çalışmalarımızı birleştirip yeşil alanlarıyla daha yaşanabilir, modern yerleşim alanlarına kavuşacağız" diye konuştu.