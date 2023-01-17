Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçe genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarla suçun oluşması ve sonrasında suçluyla mücadelede büyük başarı sağlıyor.

Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçe genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarla suçun oluşması ve sonrasında suçluyla mücadelede büyük başarı sağlıyor.

Manisa bölgesinde asayiş yönünden en huzurlu ilçelerin başında gelen Soma’da bu başarıda en büyük pay sahibi olan Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü vatandaşın da takdirini kazanıyor.

Soma İlçe Emniyet Müdürü Umut Er, daha huzurlu bir kent yolunda Soma’da gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı. Emniyet Müdürlüğü’nde gazetecilerle buluşan Er, ilçe genelinde her geçen gün daha da genişletilen Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu ağının istenilen düzeye ulaştığı bilgisini vererek, “Bu da ekiplerimizin elini güçlendiriyor. Şehir merkezinde ve diğer mahallelerimizde toplamda 111 kamera ile Soma’nın her noktasını takip edebiliyoruz. Gerek trafik gerekse asayiş yönünde müdahale de işimizi kolaylaştırıyor. Manisa genelinde trafik kontrollerinde Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu önemli katkı sağlıyor. Manisa genelinde kameralardan doğrudan cezai işlem en fazla Soma ilçesinde gerçekleştirildi. Burada amacımız ceza yazmak değil, bir vatandaşımızın dahi oluşabilecek trafik kazalarında canlarının yanmasını istemiyoruz. Vatandaşlarımızı trafik kurallarına daha da dikkat etmeye davet ediyoruz” dedi.

Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu takip merkezinde 24 saat personellerin takip yaptığını söyleyen Er, trafik kuralları noktasında, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu kameralarıyla denetimlerin günün her saatinde yapıldığını belirtti.

Yunus polisler yeniden görevde

Öte yandan Soma’da yunus ekiplerinin yeniden göreve başladığını belirten İlçe Emniyet Müdürü Umut Er, 2 motosiklet timinin 6 personeliyle birlikte göreve başladığını belirtti. Er, olay yerine ulaşma ve genel uygulamalarda yunus ekiplerinin Soma’da görev yapacağını söyledi.