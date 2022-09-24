Sergiye Vali Yardımcısı Resul Özdemir, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve davetliler katıldı. Niğde Belediyesinin katkıları, Ressam Safa Büte öncülüğünde düzenlenen Belediye Sanat Galerisi’ndeki sanatseverleri bekliyor. 75 sanatçının 99 eserinden oluşan sergi, 8 ekime kadar izlenime açık kalacak.

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