Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, depreme karşı alınan önlemler kapsamında okul binalarının dayanıklılığını artırmaya yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Okul ve kurumların fiziki yeterlilikleri ve ihtiyaçlarının karşılanması, binaların deprem riskine karşı güçlendirilerek öğrencilerin ve çalışanların eğitim öğretime daha güvenli bir şekilde devam edilebilmesi adına okul binalarında dayanıklılık testleri yapıldı. Gerçekleştirilen fiziki incelemeler ve dayanıklılık testleri sonucunda 7 okul binasının yenilenmesine ve güçlendirilmesine karar verildi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, "Türkiye, deprem kuşağı üzerinde yer alıyor. Eğitim binalarında çocuklarımızı en güvenli ortamlarda yetiştirmek bizim öncelikli görevimizdir. Bu nedenle, 7 okul binamızın depreme karşı önlem amacıyla yenilenmesine karar verdik" dedi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sürecin eğitim öğretimi aksatmaması için gerekli planlamaları yaparak, öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz devam edebilmesi için önlemler alındığını duyurdu. Bu kapsamda öğrenciler, daha önce güçlendirilmiş ve yeni yapılmış depreme dayanıklı okullara geçici olarak yerleştirilecek.

Yenileme çerçevesindeki okullardaki öğrencilerin geçici olarak eğitim görecekleri okulların listesi açıklandı;

"Atatürk Anadolu Lisesi - Merinos İlkokuluna, Farabi İlkokulu - Akpınar Selahaddin Eyyubi Ortaokuluna, Hamitler AdnanTürkay Ortaokulu - Şehit Göksu Şafak Şahin İlkokuluna, Hanife Murat Ortaokulu - Şeyh Edebali Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine, İbni Sina İlkokulu - Cem Sultan Anadolu İmam Hatip Lisesine, Mustafa Necati İlkokulu - 75. Yıl Hasan Öztimur İlkokuluna, Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi - Anadolu İmam Hatip Ortaokuluna, Çelebi Mehmet Anadolu Lisesi - Setbaşı Ortaokuluna taşınacaktır."

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2024 yılı içinde eğitim yatırımları kapsamında 26 okulun inşaatını tamamlayarak öğrenci ve velilerin hizmetine sundu. Güçlendirilerek yenilenen ve yeni yapılan okullar sayesinde öğrenciler, daha güvenli ve modern eğitim ortamlarında öğrenimlerine devam edecek.