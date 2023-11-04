‘Tek Sağlık’ yaklaşımına dikkat çekmek amacıyla organize edilen Nilüfer Tek Sağlık Sempozyumu’nda, insan, hayvan, çevre etkileşimi arasında denge kurmanın önemi vurgulandı.

3 Kasım Dünya Tek Sağlık Günü dolayısıyla Nilüfer Belediyesi, Bursa Diş Hekimleri Odası, Bursa Eczacı Odası, Bursa Tabip Odası, Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı, Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi işbirliğinde Nilüfer Tek Sağlık Sempozyumu yapıldı. Alanında uzman kişilerin konuşma yaptığı program 3 oturumda gerçekleşti.

Bursa Akademik Odalar Birliği’nde (BAOB) yapılan sempozyuma Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in yanısıra, akademisyenler, akademik oda temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Sempozyumun açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, sağlık kavramına bakışın pandemiden sonra farklılık kazandığını kaydetti. İnsan sağlığının çevre sağlığından, çevredeki diğer canlıların sağlığından, hatta yaşadığımız gezegenin sağlığından bağımsız bir kavram olmadığı ve konuya bütüncül bir yaklaşım göstermek gerektiğinin fark edildiğini belirten Erdem, “Yani pandemi deneyiminden sonra ‘Tek Sağlık’ kavramının önemi daha iyi anlaşılmış oldu” dedi.

Nilüfer Belediyesi olarak sağlık kavramına bakışın her zaman bütüncül bir yaklaşım içerdiğini vurgulayan Başkan Erdem, bu yaklaşımla; Nilüfer’de uzun yıllar kentin havasını, suyunu, gürültü ve elektromanyetik alan kirliliğini izleyip, risk faktörlerini kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlattı. Temizlik ve çevre sağlığı hizmetlerini önemsediklerinin altını çizen Başkan Erdem, yeni nesilde çevre duyarlılığı oluşturmak için okullarda çevre eğitimleri, atık yağ ve atık pil toplama gibi kampanyalar yaptıklarını hatırlattı. İklim krizine karşı farkındalık çalışmaları yaptıklarını da aktaran Başkan Erdem, “Kentte kompost kültürünü yaygınlaştırmaya ve her yaştan insanı bu çabaya katmaya çalışıyoruz. İnsana yönelik sağlık hizmetlerindeki eksiği kapatmak için yeni aile sağlığı merkezleri yapıyor, hizmete kazandırıyoruz. Koruyucu sağlık hizmeti yaklaşımıyla, kendi sağlık ekibimizle kırsaldaki vatandaşlarımızın ayağına gidiyor; tansiyon, şeker ölçümleri yapıyoruz. ‘Sağlıklı Yaşlanıyoruz’ sloganıyla yaz aylarında özellikle yaşlıların evlerine kadar gidip, genel sağlık, beslenme ve ilaç kullanımı gibi konularda bilgilendirme yapıyoruz” diye konuştu.

Toplumun bütün kesimleriyle ilgilendikleri gibi ayrıca sokak hayvanlarını da unutmadıklarını vurgulayan Başkan Erdem, onların sağlığı ve hayati ihtiyaçları için de gerekeni yaptıklarını kaydetti. Nilüfer Belediyesi’nin ‘Tek Sağlık’ yaklaşımında da öncü bir belediye olduğunu anlatan Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sanıyorum pandemi sürecinde de bu yaklaşımla iyi bir sınav verdik. Pandemi sürecinde biz bir belediyenin görev tanımında olmasa da halk sağlığı için ne gerekiyorsa onu yaptık. Maske ihtiyacını karşılamak için belediyede maske atölyesi kurarak, halka ücretsiz maske dağıttık. Bulaş riskini azaltmak için, kapanma sürecinde hizmetlere ulaşmayı kolaylaştırmak için ne gerekiyorsa yaptık. Sağlık çalışanlarına destek vermeye çalıştık. Bu özenli çabalarımız sonucu huzurevimizde sıfır vaka ile sürecin tamamlanması Dünya Sağlık Örgütü’nün de dikkatini çekti.”

‘Tek Sağlık’ kavramının farklı disiplinlerin işbirliği içinde çalışması olduğunu anlatan Bursa Eczacı Odası Başkanı Adnan Erakın ise, farkındalık oluşturmak için 2016 yılında 3 Kasım tarihinin belirlendiğini hatırlattı. Erakın, böyle bir programın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Levent Tufan Kumaş, açılış konuşmalarının ardından ‘Çerçeve Sunuş’ oturumunu gerçekleştirdi. İnsanın doğaya çok fazla müdahalede bulunduğunu ifade eden Kumaş, pandemi sürecinde yaşanan zorluklara da dikkat çekti.

Programın 2. oturumu Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Alpaslan Türkkan moderatörlüğünde ‘Sağlıklı, Eşit ve Ulaşılabilir Gıda’ başlığında gerçekleşti. Kent Yoksulluğu ve Gıdaya Erişim Başlığı’nda konuşma yapan İnsan Hakları Savunucusu Hacer Foggo, son OECD rakamlarına göre Türkiye’nin gıda enflasyonunda neredeyse 1. sırada geldiğini aktardı. Gıdaya erişememenin daha fazla sorun haline geldiğini söyleyen Foggo, “Aynı zamanda bir gurup açlıkla mücadele ederken, bir gurup da gereğinden fazla gıdaya erişim sonucu inanılmaz eşitsizlik, gittikçe derinleşen yoksulluk oldu” diye konuştu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr Pınar Okyay ise Gıda Güvencesi ile ilgili konuşma yaptı. Pandemi ile birlikte yoksulluk ve erişebilirliğin çok ciddi sorun haline geldiğini belirten Okyay, dünya genelinde 43 ülkede ciddi açlık sorunu olduğuna dikkat çekti. İklim krizi, çatışmalar ve savaşın önemli sağlık sorunu olduğunu anlatan Okyay, “Dünyada kıtlık değil, asıl sorun paylaşma, bölüşme sorunu” diye konuştu.

Programın son oturumunda ise Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden Prof. Dr. Ebru Yalçın moderatörlüğünde ‘Tarım, Gıda ve Hayvansal Gıda Güvenliği’ ele alındı. Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Fevzi Çakmak, Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Serkan Durmuş ve Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Melike Uysal alanları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.