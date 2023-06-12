Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Dağyenice Göletinde düzenlenen Dragon Cup Festivali hem çekişmeli hem de renkli görüntülere sahne oldu.

Katılımcılara, takım çalışması ile beraberlik ruhunu aşılamak, motivasyonlarını arttırmak ve kurum içi aidiyet duygusunu geliştirmek amacıyla yapılan ve özellikle son yıllarda popüler hale gelen kurumlar arası kürek yarışına bu kez Dağyenice Göleti ev sahipliği yaptı. Bursa iş dünyasının önemli firmalarının da ilgi gösterdiği Dragoncup’ta 36 takım, 12 kürekçi, 1 davulcu ve 1 dümenciden oluşan ekiple yarıştı.

Takımlar 200 metre uzunluğundaki parkuru en kısa sürede tamamlamaya çalışırken, festivalin şampiyonu 1.12.89’luk derece ile Pakkens1 Takımı oldu. Eker2 Takımı 1.13.21’lik derecesi ile ikinci olurken, parkuru 1.17.05’le tamamlayan Lima Lojistik de üçüncü oldu.

Tüm takımlar yarışmanın ötesinde Dağyenice Göletinin eşsiz manzarasında keyifli bir hafta sonu geçirirken, çocuklar da alana Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan oyun stantlarında eğlenceli zaman geçirdi.