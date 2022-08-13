AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Partinin kuruluşunun 21.yıl dönümünü kutladı.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Partinin kuruluşunun 21.yıl dönümünü kutladı.

Başkan Dağtekin, milletine efendilik etmeyi değil, hizmet etmeyi şiar edinen ve Türkiye siyaset tarihine damgasını vuran AK anlayışın bugün 21 yaşında olduğunu vurguladı. AK Parti’nin kurumsallaşma kararlılığı ve siyasette kalıcı, uzun ömürlü olma iddiası ise liderlik vasıfları, net duruşu ve halka erişebilme kabiliyeti ile doğal olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ismi ile birlikte anlam kazandığını söyleyen Başkan Dağtekin, “AK Parti Türkiye’de siyasal-sosyal istikrar ve huzura en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde kuruldu. Ülkemiz o gün bugündür her alanda adeta bir devrimi yaşıyor. Gelişimi yaşıyor, değişimi yaşıyor. AK Parti’nin kuruluşundan sadece 15 ay sonra girdiği ilk seçimde tek başına iktidar oldu. Türk siyasetinde AK Parti dışında hiçbir siyasi partiye böylesine büyük bir başarı nasip olmamıştır. Ülkemizde hiçbir siyasi parti birbiri ardına girdiği seçimlerden sürekli başarı kaydederek başarı çıtasını yükseltmemiştir. Bu özel ayrılacağı AK Parti yaşamıştır. Bunun en önemli nedeni ise Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu vizyonla milletimizin karşısına eser siyasetiyle çıkmaktır. Milletimizi, siyasetin odağına yerleştiren, vesayet kurumlarıyla kurallarını tasfiye eden AK Parti’miz çok kısa süre içerisinde hakim parti konumuna geldi. AK Parti’miz gerek kadro gerekse siyaset yapma biçimi itibariyle hassas kırılma noktalarından geçti. Partideki yol ayrılıkları ve muhtelif eleştirilere rağmen Cumhurbaşkanımız Erdoğan, AK Parti’nin birleştirici gücü olmakla kalmadı, devlet yönetiminde de istikrar ve güvenin mutlak adresi haline geldiği aşikardır. AK Parti, Türkiye’de nitelikli siyasetin, güçlü bir demokrasinin, milli iradenin, katılımcı yönetim anlayışı ve özgürlüklerin temsilcisi de oldu. AK Parti’mizin iktidar olduğu günden bu zamana kadar Türkiye hemen her alanda adeta reform niteliğinde büyük gelişmeler kaydetti, kaydetmeye de devam ediyor. Dolayısıyla geldiğimiz nokta gayretin, samimiyetin, özverinin ve en önemlisi de, milletimizden aldığımız desteğin ve duaların yansımasıdır. AK Parti Adıyaman İl Başkanı olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bizlere gösterdiği istikamette yalnız ve yalnız milletimize hizmet etmek için yürümeye devam edeceğiz inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle genel başkanımızın liderliğinde Türkiye’ye çağ atlatan AK Parti’mizin kuruluşunun 21’inci yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a en kalbi sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca AK davamızda bugüne kadar görev yapmış olan tüm dava arkadaşlarımıza saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyor, aramızdan ayrılmış olanları ise, rahmet ve minnetle bir kez daha yâd ediyorum” diye konuştu.