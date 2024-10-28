Şanlıurfa’da dağlık alanda cesedi bulunan şahsın cinayet zanlıları polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 26 Ekim Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında yaşandı. Eyyübiye ilçesine bağlı Hacı Bayram Mahallesi yakınlarındaki dağlık alanda M.Ç. (40) isimli şahsın silahla vurulmuş cesedi bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, M.D. (34), İ.H.D. (39), A.D. (40), M.D. (51), A.B.D. (17), M.İ. (40), M.T. (41), İ.H.D. (37), M.D. (35), İ.H.B. (28), E.A.A.O. (18) ve Y.M. (15) isimli şahısları Yeşil Direk Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda olayda kullanılan 5 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken İ.H.D. (39), İ.H.D. (37), M.T. (41) ve A.D. (40) isimli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.