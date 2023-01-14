Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ‘dağların süsü’ olarak adlandırılan yaban keçilerinin yaklaşık 150 bireyden oluşan en büyük sürüsü Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince dronla görüntülendi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ‘dağların süsü’ olarak adlandırılan yaban keçilerinin yaklaşık 150 bireyden oluşan en büyük sürüsü Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince dronla görüntülendi.

Yasadışı avcılığın önlenmesi ve yaban hayatının sürekliliği için 7 gün 24 saat görev başında olan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri, bir yandan denetim yaparken diğer yandan da dağların süsü haline gelen yaban keçileri ile Anadolu Yaban Koyunları başta olmak üzere yabani çeşitliliği izliyor. DKMP ekipleri, bu çerçevede Elbistan’da yaban keçisi ile diğer yabani hayvanlara yönelik dron, teleskop, fotokapan ve diğer teknik ekipmanla izleme ve av koruma çalışmasına imza attı. Çok sayıda personelin görev aldığı çalışmada; özellikle yaban keçilerinin yaşam alanları dronla karış karış tarandı.

Teknolojinin yanı sıra karadan da sürdürülen koruma faaliyetleri ile sayıları her geçen gün artan yaban keçilerinin sürülerindeki bireylerin genel kontrolleri yapıldı. Çalışmalar esnasında bugüne kadar tespit edilen en büyük yaban keçisi sürüsü de kameralarca kaydedildi. Erkek, dişi ve yavrulardan oluşan yaklaşık 150 bireylik sürünün dağların zirvesinde özgürce dolaşmaları saniye saniye görüntülendi. Dev boynuzları ile sürüye liderlik eden erkek keçilerin heybeti göz doldururken, bireylerin oldukça sağlıklı olmaları da ekipler için ayrı bir sevinç kaynağı oldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri, izleme çalışmalarının yanında yaban hayatının nefesini kesmek isteyenlere de göz açtırmadı.

Yeni yılın ilk 10 gününde yapılan av koruma ve kontrol faaliyetlerinde yasadışı olarak avlanan 10 kişiye, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde toplamda 49 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, yasadışı avda kullanılan 1 otomobil, 2 motosiklet ve 1 adet tüfeğe de el konuldu.