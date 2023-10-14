Sivas’ın Suşehri ilçesinde dağarın cambazları olarak da bilinen yaban keçileri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Doğada insanlara nadir olarak görülen dağ keçilerinin popülasyonu artıyor. Genelde kayalık, sarp yamaçlarda yaşam süren dağ keçileri son zamanlarda insanlara yakın noktalarda görülmeye başlandı. Sivas’ın Suşehri ilçesi Geminbeli Geçidinde görülen dağ keçileri diğer adıyla yaban keçileri vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Sarp kayalıklarda rahat hareket edebilmeleri nedeniyle dağların cambazı olarak da bilinen dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu.