Aydın’ın Efeler ilçesindeki tarihi Salı Pazarı’nda, dağlardan topladığı şifalı ot ve bitkileri tezgahında vatandaşlarla buluşturan Muharrem Ay, “Bunların hepsi şifa kaynağı” dedi.

Aydın’ın Efeler ilçesindeki tarihi Salı Pazarı’nda, dağlardan topladığı şifalı ot ve bitkileri tezgahında vatandaşlarla buluşturan Muharrem Ay, “Bunların hepsi şifa kaynağı” dedi.

Aydın’a baharın gelmesiyle birlikte dağlarda kendiliğinden yetişen çeşitli ot ve bitkiler de gün yüzüne çıkmaya başladı. Her biri birbirinden faydalı olan doğal bitkilere ise vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, kaz ayağından sarı ota kadar bir çok doğal bitkiler pazar tezgahlarında yerini aldı. Aydın’ın merkez ilçesi Efeler’deki tarihi Salı pazarında eşiyle birlikte yıllardır tezgah açan Muharrem Ay ise dağlardan topladığı bitkileri vatandaşlarla buluşturuyor.

Efeler ilçesindeki kırsal Dağeymiri Mahallesi’nin dağlarından topladığı doğal bitkileri sabahın ilk ışıkları ile beraber pazar tezgahında vatandaşlar ile buluşturan Ay, Aydınlılara bolca çeşit sunarken, doğal ve ev yapımı ürünler de vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Aydın dağlarının şifa deposu olduğu ancak artık toplayan insan kalmadığını ifade eden Ay, titizlikle topladığı ürünleri satışa sunduğu ifade ederek “Aydınımızın dağlarında kendiliğinden yetişen birbirinden faydalı otları toplayıp, pazarda satıyorum. Vatandaşlarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. Fiyatları 5-10 lira arasında değişen organik bitkiler, vatandaşlarımız tarafından büyük ilgi görüyor” dedi.

Doğal ürünleri tercih eden Aydınlı vatandaşlar da tezgahta satılan doğal ürünlerin şifa kaynağı olduğunu belirterek, “Bu otlar hem lezzetli hem de sağlığı iyi geliyor. Bu yüzden tercih ediyoruz” dedi.