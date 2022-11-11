Doğada kendiliğinden yetişen ve birçok alanda kullanılan çitlembik, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde merkez ve kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların gelir kapısı oldu.

Doğada kendiliğinden yetişen ve birçok alanda kullanılan çitlembik, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde merkez ve kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların gelir kapısı oldu.

Dört bir yanı ormanlarla çevrili, verimli topraklara sahip Sındırgı ilçesi birçok ürün çeşitliliği ile vatandaşlara fayda sunuyor. Yayla ve kıraç alanlarda kendiliğinden yetişen çitlembik de yöre halkının önemli gelir kaynakları arasına girdi.

Eylülde rengi yeşile dönmeye başlayan çitlembik, sabahın erken saatlerinde araziye çıkan vatandaşlar tarafından toplanıyor. Çuvallara konulan çitlembikler, evlere getirilerek kızılları ve yapraklarının ayrılması için yıkanıyor, ardından da kuruması için güneşe seriliyor. Doğanın hediyesi çitlembiğin ekonomik kazancı da oldukça yüksek ürünler arasında.

Halk dilinde çitlembik, menengiç gibi farklı isimlerle de anılan çitlembik ağacı meyvesinin birçok fayda sağlayan yağı çıkarıldığı gibi sabunu ve kahvesinin üretildiği biliniyor.

Sındırgı’nın Hisaralan Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Bozkurt, çitlembik ağacının Hisaralan Mahallesi’nde oldukça bol olduğunu ve doğal ortamda yetiştiğini söyledi. Her yıl çitlembik meyvesini topladığını belirten Bozkurt, "Eylül-Ekim aylarında çitlembiğin meyveleri olgunlaşıyor. Olgunlaşan meyvelerini topluyoruz. Bu yıl 400 kilogram çitlembik topladım. Bunun da bir kısmını yağını çıkartmak için ayırdım. Bir kısmını ise yağını almadan tüccara satışını yaptım. Yağını kahvaltıda da kullanıyoruz. Elde ettiğimiz kazançla ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Bu yıl 23 liradan satmaya başladık. Geçen yıl çitlembik fazla yoktu onun için fazla kazanamadım. Bu yıl rekoltesi yüksek şimdiye kadar yaklaşık 400 kilo çitlembik topladım. Topladığım çitlembiklerin bir kısmını yağ çıkartmak için kendimize ayırdım geri kalan sattım. Allah bereket versin bu yıl çitlembikten 7 bin lira kazandım" dedi.

Her derde deva, faydaları saymakla bitmiyor

Menengiç (çitlembik) yağının faydalarının saymakla bitmediğini anlatan Bozkurt, meyvenin karın ağrılarını azalttığı, mideyi rahatlatıcı bir etki gösterdiğinin bilindiğini söyledi. Meyvesinin yanında kuru ya da budanan dallardan da oya için yöresel boncuk da yapılıyor.

İştah açıcı özellikler gösterdiğinden kilo almak isteyenlerin de tercih ettiğini söyleyen Bozkurt, "Öksürüğün kesilmesini sağlıyor. Ölçülü bir şekilde kullanıldığında böbreklerin sağlıkla çalışmasına destek olduğu biliniyor. Aşırı terleme sorunundan kurtarıyor. Saç sağlığına iyi geliyor, özellikle saç renginin açılmasını geciktirdiği söyleniyor. İdrar söktürücü özellikler gösteriyor. Toplama süreci oldukça zor ve yorucu. Zor ama bizim için iyi bir kazanç kapısı. Topladığımız çitlembiklerin çoğunu satıyorum. Çocukluğumuzda annelerimiz de dağlardan toplardı. Bunu toplaması oldukça zahmetlidir. Reçinesi ellerimize yapışır. Biz bunu hem tüketip, hem de yağını çıkartıyoruz. Bunun yağını 200-250 liraya satıyorlar" dedi.