Hayvanlarını otlatırken okuduğu türkülerle sosyal medyada ilgi odağı haline gelen Sivaslı çoban Tarık Kara, bozlaklarını bu kez Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği 5. Yörük Çalıştayı’nda seslendirdi. Kara, sesiyle dinleyenleri kendine hayran bıraktı.

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 5’incisini düzenlediği Yörük Çalıştayı, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde devam ediyor. ‘Yörükler ve Müzik’ temasıyla gerçekleştirilen çalıştay için Türkiye’nin dört bir yanından 269 Yörük derneği, federasyonu, konfederasyonu ve vakfı Antalya’ya geldi.

İki usta adına oturum

Çalıştayın ilk gününde Yörükler ve Müzik başlığında iki oturum gerçekleşti. Birinci oturum, 2000 yılında hayata veda eden ve Türk halk müziğinin üstatları arasında kabul edilen Özay Gönlüm adına düzenlendi. Çalıştayın ikinci oturumu ise UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi çerçevesinde 2008 yılında ’Yaşayan İnsan Hazinesi’ olarak değerlendirilen üç telli sazın ’Koca Ustası’ Hayri Dev adına gerçekleştirildi.

Sivaslı çoban da katıldı

Başkanlığını AÜ Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Fatih Uslu’nun yaptığı oturumda, cura ustası Necati Arslan’ın yanı sıra hayvanlarını otlatırken okuduğu türkülerle sosyal medyada ilgi odağı haline gelen Sivaslı çoban Tarık Kara yer aldı. Tarık Kara, seslendirdiği bozlaklarla Türkan Şoray Kültür Merkezi’ni dolduranları kendisine hayran bıraktı.

Erik Dalı türküsüne vefa

Muratpaşa Belediyesi’nin 5. Yörük Çalıştayı’nda ilk gün, Burdur türküsü olmasına rağmen sosyal medyada Ankara oyun havası olarak milyonların izlediği Erik Dalı türküsünün gerçek sahibi Kadir Türen, namıdiğer Dirmilli Curacı Kadir için düzenlenen ‘Ustaya Saygı’ gecesiyle sona erdi. Türen’in ailesinin de katıldığı gecede TRT sanatçısı Ferhat Erdem, yazar Kamile Yılmaz, Halil Erdem, Yusuf Erkan, Türk halk müziği sanatçısı İlke Türkdoğan’la birlikte Burdur sipsi ve cura ekibi sahne aldı.

Gecede, türkünün 2019’da TRT tarafından Burdur-Dirmil adına tescillenmesi için verilen uzun hukuk mücadelesi anlatılırken Muratpaşa Belediyesi’nce hazırlanan Curacı Kadir belgeselinin de ilk gösterimi yapıldı. Kezban Yenge, Erik Dalı gibi Kadir Türen’e ait türküleri seslendirdiği gecede Belediye Başkanı Ümit Uysal da Gabardıç isimli türküyü seslendirdi.

Başkan Uysal, gecede yaptığı konuşmada ise, “Dünyadan geri kalacak değiliz ama bizim temel kültürümüz her geçen gün biraz daha değerleniyor. Her geçen gün biraz daha demleniyor. Onun farkında olmak lazım. Renkli, özel, bize has. Bu dağların kokusunu temsil eden, kültürümüzü bir artezyen gibi dünyayla insanlarla, ovayla, dağla toplumla buluşturmuş kişilerin kıymetini de çok iyi bilmek ve hep hatırlamak gerekiyor” ifadelerine yer verdi.