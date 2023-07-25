Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen seyyar koyun çadır projesinde, başvurular 28 Temmuz 2023 tarihine kadar il ve ilçe müdürlüklerinde yapılabilecek.

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) tarafından finanse edilen ve Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen ’Seyyar Koyun Çadırı, Projesi çerçevesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçilere yüzde 30 çiftçi katkılı çadır dağıtımı yapılacak. Projeden faydalanmak isteyen yetiştiricilerin, varsa küçükbaş hayvan yetiştiriciliğiyle ilgili eğitim belgesi ve çadırın kurulacağı yerin kendisine ait tapu veya kiralama belgesiyle 28 Temmuz tarihine kadar il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapması gerekiyor.

Bununla birlikte anaç koyun-keçi desteğinden faydalanan çiftçiler de projeye başvuru yapabilecekler.